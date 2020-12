La LFP et Mediapro se séparent… Quid des abonnés de Telefoot ?

publié le 11/12/2020 à 17:16

Mediapro et la Ligue de football professionnel (LFP) ont trouvé un accord ce vendredi 11 décembre pour rompre leur contrat. Cela pourrait conduire à l'arrêt de Telefoot la chaîne, qui diffuse les matches de Ligue 1 et Ligue 2 depuis le début de la saison. Plusieurs journalistes ont confirmé la fin de l'aventure sur Twitter.

Bien que décriée dès le début, principalement à cause de ses tarifs, Telefoot la chaîne avait réussi à convaincre 600.000 abonnés qui ne pourront plus prochainement profiter de ses services.

Pour ceux qui avaient souscrit à un abonnement sans engagement, il suffira simplement de résilier le contrat quand (ou plutôt si) Telefoot la chaîne cessera d'émettre. Pour les autres, qui ont pris un engagement sur un an, ou qui sont passés par un autre opérateur ou Netflix, ça s'annonce plus compliqué…

Techniquement, si Telefoot s'arrête totalement d'ici la trêve hivernale, chaque abonné aura le droit de suspendre le paiement de son contrat, en révoquant le mandat auprès de sa banque s'il s'agit d'un virement, ou en demandant la fin du prélèvement sur la carte bancaire par courrier recommandé à Mediapro. Ou, dans le pire des cas, faire opposition au prélèvement, comme l'a expliqué Grégory Raymond sur Twitter.

Cette remarque était valable dans le cas d’un virement. Mais pour la CB le seul moyen est d’envoyer un courrier avec AR à Mediapro pour leur demander d’arrêter.



Si ça ne fonctionne pas il faudra faire opposition :( — Grégory Raymond (@gregory_raymond) December 11, 2020

Dans son contrat d'abonnement, le groupe Mediapro précise qu'il se tient prêt à rembourser les sommes engagées par ses abonnés en cas de "faillite, de cessation d'activité ou de résiliation de la convention du Conseil supérieur de l'audiovisuel", comme l'indique L'Équipe.

Pour ceux qui sont passés par un autre opérateur ou Netflix, il faudra se rapprocher directement du service clients concerné pour connaître toutes les modalités de remboursement. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une offre groupée avec d'autres chaînes. Mais si le service ne vous convient plus, vous pouvez tout à fait demander à résilier votre offre.



Toutefois, Telefoot a une autre option que de fermer : maintenir certains programmes et rester une chaîne 100% foot mais sans Ligue 1… L'offre ne serait alors plus celle promise au moment de l'engagement par l'abonné. La chaîne pourrait en théorie ne pas prendre en compte ce motif. Mais elle risquerait de voir ses abonnés décider simplement d'arrêter de payer. Et, comme le souligne auprès de L'Équipe Raphaël Bartlomé, juriste de l'UFC-Que Choisir, il faudrait qu'elle les attaque en justice un par un. Beaucoup de paperasse pour n'avoir probablement rien à y gagner à l'arrivée.