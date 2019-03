publié le 15/03/2019 à 11:30

Pour la deuxième saison de suite, aucun représentant français ne sera présent en quarts de finale de la Ligue des champions, dont le tirage a lieu vendredi 15 mars (12h) à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. L'Allemagne est également rayée de la carte. Restent en lice quatre formations anglaises, une espagnole, une italienne, une portugaise et une néerlandaise.



Par ordre alphabétique, les huit candidats à la succession du Real Madrid sont donc l'Ajax Amsterdam, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le FC Porto, Tottenham et la Juventus Turin. Le tirage du jour, sans restrictions géographiques ni têtes de série, déterminera non seulement les affiches des quarts, mais aussi celles des possibles demi-finales,

Les quarts aller se dérouleront les mardi 9 et mercredi 10 avril, les matches retour une semaine plus tard. Les demi-finales aller sont prévues les 30 avril et 1er mai, avec des matches retour les 7 et 8 mai. La finale doit se jouer le samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, celui de l'Atlético.

Suivez le tirage en direct :

12h15 - Tottenham défiera Manchester City, c'est donc Manchester United qui hérite du FC Barcelone, avec match aller au Camp Nou.



12h14 - Deuxième affiche : Liverpool-FC Porto.



12h13 - Première affiche de ces quarts : Ajax Amsterdam-Juventus Turin.



12h09 - C'est l'ancien gardien de buts brésilien Julio César (vainqueur de la Ligue des champions en 2010 avec l'Inter Milan) qui va procéder au tirage au sort.



12h06 - Arrivée sur la scène du secrétaire général de l'UEFA, Giorgio Marchetti, pour un rappel du réglement.



12h01 - Début de la cérémonie, présentée par le Portugais Pedro Pinto. Le directeur de la communication de l'UEFA égrène des statistiques sur la saison en cours avant de lancer une vidéo des plus beaux buts.



11h57 - La salle où se déroule le tirage à Nyon se remplit progressivement.



11h48 - Le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League aura lieu après celui de la Ligue des champîons, à 13h.



11h39 - Triple tenant du titre et vainqueur de quatre des cinq dernières éditions, le Real Madrid est tombé face à l'Ajax, vainqueur en 1971, 1972, 1973 et 1995. Le Barça l'a emporté en 1992, 2006, 2009, 2011 et 215, Porto en 1987 et 2004, Manchester United en 1968, 1999 et 2008, Liverpool en 1977, 1978, 1981, 1984 et 2005. Tottenham et Manchester City n'ont jamais atteint la finale.



11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.