L1 : PSG, OL, OM... Ce qu'il faut attendre du mercato hivernal

Après un mois de Coupe du monde, la Ligue 1 a repris sa routine quotidienne ce mercredi 28 décembre. Alors que les clubs ont entamé cette deuxième partie de saison avec divers objectifs, toutes les écuries vont pouvoir se renforcer au cours du prochain mercato hivernal. En France, il va commencer le 1er janvier et se clôturera le 31 janvier prochain à 23h59.

Cette période, parfois reniée par certains entraineurs pour son ingérence au milieu de la saison, est néanmoins une vraie occasion pour les équipes en difficulté de se relancer. Pour le wagon de tête, ce mercato est aussi le moyen de combler les petits manques et de peaufiner les complémentarités tout en gardant son ossature. Gros coups, recrutements de jeunes pépites ou de vieux briscards expérimentés, que faut-il attendre des clubs de Ligue 1 au cours de ce mercato hivernal ?

Des stratégies qui différent au sommet

En tête du championnat et toujours invaincu depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain, d'habitude très actif lors des fenêtres de transferts, devrait être plutôt calme durant cette période. En conférence de presse, le coach francilien, Christophe Galtier, a assuré qu'il "était très heureux de son effectif", et qu'il ne devrait pas y avoir d'arrivée "s'il n'y a pas de départ". Alors que la piste menant à un défenseur polyvalent était récemment évoquée, l'entraîneur du PSG a assuré faire confiance au jeune El Chadaille Bitshiabu, un joueur issu de la formation parisienne "au potentiel énorme". Malgré les annonces de l'entraîneur parisien, il faut s'attendre à tout avec le Paris Saint-Germain, toujours capable de tenter un coup.

Concernant les autres grosses écuries du championnat, les besoins sont divers. L'Olympique lyonnais, huitième à l'issue de la 16e journée, a pour objectif de remonter sur le podium. Pour ce faire, le board lyonnais a fait venir Laurent Blanc sur le banc peu de temps avant la trêve, mais ce dernier espère améliorer un effectif qu'il juge inexpérimenté. Devant la presse, il a expliqué qu'il souhaitait des renforts avec "un peu d’expérience, de caractère et d’agressivité". Suffisant pour remonter la pente ?

Étonnant dauphin du PSG cette saison, le RC Lens devrait lui privilégier la continuité. Impressionnant cette saison, le groupe de Franck Haise ne devrait pas être trop chamboulé. Reste à voir quelle sera la décision de la direction si une offre XXL venait à être proposée pour l'un des cadres de cette équipe.

Côté OM, l'hiver pourrait être plus mouvementé. Toujours très actif depuis sa prise de poste, le président olympien, Pablo Longoria, est un adepte des grands changements. Toujours en recherche de jeunes pépites, il pourrait nous réserver plusieurs surprises. Le coach de l'OM a lui indiqué qu'il souhaitait l'arrivée de "trois joueurs et plutôt des profils offensifs". Côté départ, Matteo Guendouzi dispose d'une côte importante, notamment en Italie et en Angleterre. Son avenir pourrait donc se poursuivre loin de la Canebière en cas d'offre intéressante.

Des équipes à l'affut d'un bon coup

Pour Nice, Lille, Rennes ou Monaco, le mercato d'hiver devrait être plutôt similaire. Équilibrés et plutôt satisfaisants, ces effectifs ne devraient pas connaître de grands changements, mais ils pourraient néanmoins être bonifiés en fonction des opportunités de marché.

Financièrement sains, ces clubs auront les fonds pour recruter des joueurs pouvant apporter une touche de fraîcheur ou bien se pencher sur des jeunes à fort potentiel. Concernant l'OGC Nice et l'AS Monaco, le mercato pourrait tourner autour du recrutement d'un gardien. En effet, Kasper Schmeichel, arrivée l'été dernier, ne fait clairement pas l'unanimité chez les Aiglons qui pourraient aussi rechercher un buteur d'expérience. Le club de la Principauté pourrait, de son côté, voir son portier, Alexander Nübel, retourner au Bayern Munich, privé de Manuel Neuer jusqu'à la fin de saison.

Des clubs qui vont devoir faire preuve d'ingéniosité

En grande difficulté cette saison, Angers, Strasbourg ou encore Nantes vont devoir agir intelligemment durant ce mercato. Bon dernier du championnat, le SCO risque de voir partir Azzedine Ounahi et Sofiane Bouffal, demi-finalistes du dernier mondial avec le Maroc et l'urgence commence à se faire sentir. Pour éviter la descente, le recrutement va devoir être précis et ingénieux.



Même constat concernant Strasbourg. Sixième la saison dernière, le RCSA piétine à la 19e place cette année et n'arrive pas à se sortir de la zone rouge. Malgré un effectif quasiment inchangé, Julien Stéphan n'a plus vraiment la formule et son groupe n'arrive pas à répondre présent. Le sauvetage passera peut-être par un recrutement axé sur des joueurs de couloirs ainsi que sur des profils techniques et frais physiquement.

