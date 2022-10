Kylian Mbappé est-il le premier contribuable salarié de France ?

Kylian Mbappé a resigné au PSG au moins de mai dernier, après une année de rumeurs, spéculations et vrai faux départ. Au final, le joueur est resté à Paris, pour le défi sportif a-t-on entendu, mais pas uniquement. En effet, les chiffres du contrat (2 années et une en option) ont été dévoilés par nos confrères du Parisien dimanche 23 octobre, et le pactole est gigantesque.

Ainsi, Kylian Mbappé aurait signé pour un salaire de 72 millions d'euros (bruts) par saison, soit 6 millions bruts (2,7 millions nets). Une somme qui correspond néanmoins au niveau et au statut du tricolore. Mais la suite rend ce chiffre presque anodin. Ainsi, pour avoir resigné au PSG, l'attaquant de natif de Bondy recevra une prime à la signature de 180 millions d'euros. Environ le montant qu'avait payé le club parisien en 2017 pour le faire venir de Monaco. La somme touchée est là encore brute, en trois versements, mais elle lui est assurée.

Mais ce n'est pas tout. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain auraient aussi convenu de primes de fidélité. À chaque fin de saison, le joueur toucherait un chèque rondelet pour n'être pas parti. 70 millions qu'il aurait touchés en juillet 2022, selon Le Parisien, puis il encaisserait 80 millions en 2023 et 90 millions en 2024 s'il allait au bout de son engagement avec le PSG.

Jackpot pour le fisc

Un total de 632 millions d'euros sur 3 ans. Des émoluments colossaux, mais tout n'ira pas dans la poche de Kylian Mbappé. Car le joueur devra (comme tout le monde) payer des impôts et le club versera des charges sur le salaire de sa star, et dans ce cas l'État va aussi pouvoir se frotter les mains.

Le fisc va ainsi prélever 45% des sommes versées à Kylian Mbappé au titre de l'impôt sur le revenu, et 4% en tant que très haut revenu, soit 286 millions d'euros sur les 3 ans. Le joueur garderait en poche 350 millions au final. Le club va aussi verser des charges sur le salaire, ce qui porte le total des taxes et impôts à 172 millions par an dans les caisses de l'État français. Ce qui fait de Kylian Mbappé le premier contribuable salarié de France. Sur l'ensemble du contrat, le PSG devrait ainsi débourser un milliard d'euros si Mbappé effectue ces trois années.

Des sommes record, qui font du Français le sportif le mieux payé au monde, devant le quarterback des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, et ses 446 millions d’euros sur 10 ans. Par ailleurs, Kylian Mbappé cumule des revenus liés à ses contrats avec des marques diverses qui gonflent encore un peu plus sa fortune. Ainsi, Forbes estimait que l'attaquant des Bleus gagne 18 millions de dollars en revenus publicitaires avec ses sponsors Nike, Dior, Hublot (montres), Oakley (lunettes) et Panini.

Au total, le magazine spécialisé pointait Mbappé comme le footballeur le mieux payé au monde avec 130 millions d'euros à toucher cette saison. De quoi permettre au footballeur d'assurer son avenir, mais aussi de continuer ses actions caritatives, notamment la scolarisation des enfants issus de milieux défavorisés et la lutte contre la mauvaise nutrition.

