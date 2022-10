Jamel Debbouze sur RTL : "Mbappé adore le PSG, il ne compte pas quitter le club"

Les fans du Paris Saint-Germain ont tremblé la semaine dernière, lorsque plusieurs rédactions ont livré les états d'âme de Kylian Mbappé, qui aurait de forts griefs envers son club pour des promesses non tenues. Le Français, qui avait signé en grandes pompes au PSG au début de l'été, goûterait peu d'avoir vu Neymar rester et le mercato aussi peu clinquant.

Dimanche, après la victoire parisienne face à l'OM, le joueur a démenti les informations des médias, assurant ne jamais avoir demandé à quitter le club. Ce lundi 17 octobre, c'est un Jamel Debbouze qui rencontré le joueur dans un cadre associatif, qui appuie sur RTL : "J'en ai parlé avec lui, Mbappé adore le PSG, il ne compte pas quitter le club".

L'humoriste et comédien revient également sur le poids que doit supporter l'attaquant des Bleus, star mondiale et homme de base en sélection tout comme en club. "Ça doit être difficile d'être à la place de Mbappé, je trouve. Avoir cet âge-là, avoir ces responsabilités. Avoir la planète entière qui scrute tous tes faits et gestes, tes paroles. Ça doit être souvent déformé, souvent tronqué", estime Jamel Debbouze. "De toute façon, il n'y a que les actes qui comptent. On verra en janvier s'il part", ajoute-t-il.

