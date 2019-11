publié le 13/11/2019 à 23:31

En 5 saisons passées sous le maillot A des Gones, Karim Benzema aura laissé un souvenir impérissable à Lyon. Une flamme nostalgique à l'égard de l’attaquant du Real Madrid qui vient d'être ravivée par les récents propos de Juninho, l'actuel directeur sportif de l'OL. "Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous", a-t-il déclaré à propos de KB9, sur le plateau d'une émission diffusée sur la chaîne du club.

Si l'idée paraît belle, un retour aux sources pour le natif de Lyon, après une des plus belles carrières du football français, elle ne semble pas tout à fait réalisable. Premièrement, le salaire de Benzema à la Casa Blanca est extrêmement élevé par rapport aux moyens dont dispose l'Olympique Lyonnais. Selon le baromètre de L'Équipe, l'attaquant français aurait touché 22 millions d'euros l'an passé.

Si ce montant comprend aussi les primes de matches et les contrats de sponsoring, il reste tout de même supérieur à ce qu'il pourrait espérer gagner à Lyon. En comparaison, Memphis Depay, le plus gros salaire du vestiaire du Groupama Stadium, touche environ 4 millions d'euros par an.



"Je ne reviendrais pas"

Mais l'argent ne fait pas tout, et Juninho a rappelé durant son passage sur OL TV, qu'il avait lui-même accepté de baisser son salaire pour revenir dans le club brésilien de Vasco de Gama au crépuscule de sa carrière. Mais si on croit les dernières déclarations de Benzema sur ses ambitions, celui-ci préfèrerait raccrocher les crampons en tant que joueur du Real Madrid. Un club avec lequel il est en contrat jusqu'en 2021.

Invité sur le plateau de Quotidien le 16 mai dernier, le buteur de 31 ans avait d'ailleurs écarté l'idée d'un retour en Ligue 1. "En France, je n'ai que Lyon comme club de cœur. J'ai laissé une très bonne image à Lyon, donc j'aimerais que ça reste comme ça. Donc la réponse est non, pour le moment non, je ne reviendrai pas", avait-il affirmé.

Si, comme le dit la célèbre maxime, "tout va très vite dans le football", il semble que pour une fois il faudra s'armer de patience avant d'espérer un retour de l'enfant prodigue dans la capitale des Gaules.