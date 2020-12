Rachat du LOSC : quel avenir pour le club ?

publié le 16/12/2020 à 19:44

Un véritable coup de tonnerre vient frapper les Dogs : Gerard Lopez, l'actuel propriétaire du club lillois a indiqué ce mercredi 16 décembre qu'il examinait une offre de rachat. Pourtant, le LOSC n'est pas un club quelconque, il est actuellement le leader du championnat français. Et forcément, ce probable rachat express pose beaucoup de questions, notamment sur son avenir sportif et économique.



Ce choc a été provoqué par le président du club, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gerard Lopez, qui n'a remboursé qu'une centaine de millions sur les 225 empruntés au fonds d'investissement américain Elliott. Inquiet par temps de crise, ce dernier aurait fait valoir une clause mentionnant que face à une dette non remboursée, le prêteur pouvait réclamer son capital. Un deal conclu avec Merlyn Partners, une holding luxembourgeoise regroupant plusieurs banques internationales.

Il s'agit d'une opération éclair dans sa finalisation mais préparée de longue date et qui selon nos informations sera annoncée entre cette nuit et dimanche, avant le match contre le Paris Saint-Germain. À sa tête Olivier Létang, l'ancien président de Rennes.

Toujours selon les informations de RTL, Létang aura le statut de président salarié. Il ne sera donc pas actionnaire. Son ambition sportive sera intacte et aura pour mission de conserver les meilleurs joueurs tout en ralentissant la politique de trading c'est-à-dire de ventes et d'achats permanents de footballeurs. Toutefois, si de l'argent sera bien réinjecté, de sérieuses économies seront également réalisées, d'où les inquiétudes du personnel et des supporters lillois.