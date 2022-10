INVITÉ RTL - Jamel Debbouze : "On est adoubé par le pape de la comédie", confie le comédien à propos de Francis Veber

Jamel Debbouze est de retour dans les salles obscures ce mercredi 19 octobre dans Le Nouveau Jouet de James Huth, une tendre réécriture de la comédie culte de Francis Veber, Le Jouet. L'acteur de 47 ans succède à Pierre Richard dans cette version moderne du classique français. Il y campe Samy, l'agent de sécurité d'un grand magasin choisi comme "cadeau d'anniversaire" par le fils d'un richissime homme d'affaires (joué par Daniel Auteuil).

Une véritable "madeleine de Proust", explique le comédien sur RTL ce lundi 17 octobre. Enfant, Jamel Debbouze raffolait de la comédie familiale signée Francis Veber. "Je me souviens que j'avais très envie d'être à la place cet enfant, qui avait absolument tous les jouets", s'est souvenu le compagnon de Melissa Theuriau. Si ce nouveau projet l'a rendu nostalgique, l'acteur précise toutefois qu'il s'agit davantage d'une "nouvelle proposition" que d'un remake.

Et de se féliciter du retour de Francis Veber, qui après un premier refus du projet a "adoré" son visionnage. "Il a eu des mots très chaleureux", a encore souligné Jamel Debbouze, jubilant : "On est adoubé par le pape de la comédie, donc évidemment on est très contents".

Un film qui pose également la question du rapport à la richesse. Une problématique à laquelle l'acteur et producteur franco-marocain a réfléchi. Être riche aujourd'hui, "C'est être entouré d'amour", assure celui qui admet aussi "gâter" ses enfants.

