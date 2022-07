INVITÉE RTL - France-Allemagne : "Corinne Diacre n'est pas quelqu'un de froid", confie une ancienne Bleue

De retour dans le dernier carré d'un grand tournoi pour la première fois depuis 10 ans, l'équipe de France féminine de football se dresse devant l'Allemagne, mercredi 27 juillet (21h) à Milton Keynes, dans le centre de l'Angleterre. Débarrassées du poids des éliminations successives en quarts de finale, les Bleues peuvent-elles être les premières à marquer un but aux partenaires d'Alexandra Popp dans ce tournoi ? Se qualifier pour la finale ?

"Oui bien sûr qu'elles ont leur chance, répond du tac au tac Aline Riera, ancienne défenseure internationale 59 sélections avec l'équipe de France entre 1993 et 2002. Elles ont démontré durant toute cette compétition, et notamment sur ce quart de finale face aux Pays-Bas, qu'elles avaient largement le niveau. Je rappelle que les Pays-Bas c'était les championnes d'Europe en titre, les vice-championnes du monde, ce n'était pas une petite nation".

"C'est vrai qu'il y a un gros morceau en face, l'Allemagne, huit fois titrée, six fois consécutivement - elles ont perdu leur titre en 2017 seulement, souligne celle qui est aussi trésorière de la FFF et consultante pour Canal+ durant cet Euro. Mais voilà, cette équipe de France a passé le cap des quarts de finale et on a envie de rêver à beaucoup plus maintenant (...) Elles ont mentalement passé quelque chose, elles sont prêtes et elles ont les qualités pour aller au bout".

Corinne Diacre n'est pas quelqu'un de froid Aline Riera

Quant à la sélectionneuse Corinne Diacre, "ce n'est pas quelqu'un de froid, assure son ancienne partenaire chez les Bleues. C'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez introverti, qui analyse beaucoup, qui est très réfléchi et c'est vrai que parfois elle ne montre pas son meilleur jour. C'est aussi quelque chose pour se protéger. La communication avec les médias, ce n'est pas ce qu'elle préfère. Mais ce n'est pas du tout l'image que moi j'avais comme collègue de chambre et de défense centrale".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info