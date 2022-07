Elles ont rendez-vous avec l'histoire. Ce mercredi 27 juillet à 21h00, l'équipe de France féminine va affronter à Milton Keynes l'Allemagne dans le cadre des demi-finales de l'Euro féminin. Malgré une nette domination face aux Pays-Bas lors du tour précédent, les joueuses de Corinne Diacre ont dû attendre les prolongations pour se qualifier pour le dernier carré, près de dix ans après leur dernière demi-finale. On espère désormais qu'elles auront réussi à recharger les batteries.

Ce match sera à suivre à la télévision sur TF1 et sur Canal+. Il pourra aussi être suivi en intégralité sur RTL.fr qui reste bien sûr mobilisé avec un direct commenté dès 19h45 pour l'annonce de la composition des deux équipes. En cas d'égalité après 90 minutes, il y aura une prolongation de deux fois 15 minutes, puis s'il le faut une séance de tirs au but sera disputée.



Durant cette rencontre, les coéquipières de Wendy Renard vont devoir affronter un adversaire en forme et huit fois champion d'Europe. La formation allemande a remporté ses quatre premiers matchs disputés en Angleterre en y ajoutant même la manière. Elle a réussi à trouver le chemin des filets à onze reprises sans encaisser le moindre but. C'est seulement au tour précédent que l'Allemagne a connu quelques difficultés face à l'Autriche (2-0) en concédant plusieurs grosses occasions.

