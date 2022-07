L'équipe de France a rendez-vous avec l'histoire. Les Françaises défient l'Allemagne, ce mercredi 27 juillet, en demi-finale de l'Euro. L'objectif pour les Tricolores, décrocher une première finale dans une compétition internationale. Et pour cette rencontre face aux Allemandes, titrées à huit reprises au Championnat d'Europe, Corinne Diacre pourrait renouveler sa confiance aux onze joueuses déjà choisies pour démarrer la rencontre face aux Pays-Bas.

Gravement blessée au genou lors du match face à la Belgique, Marie-Antoinette Katoto a été contrainte de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Le groupe tricolore a perdu un élément et ne compte plus que 22 joueuses dans son effectif. Choisie pour remplacer Katoto, Melvyne Malard devrait encore avoir la confiance de Corinne Diacre pour débuter à la pointe de l'attaque française aux côtés de Kadidiatou Diani et de Delphine Cascarino.

Périsset évidemment présente

Au milieu de terrain, la sélectionneuse des Bleues pourra compter sur Charlotte Bilbault, Sandie Toletti et Grace Geyoro. Cette dernière avait réussi un immense premier match face à l'Italie en inscrivant un triplé. Plus globalement, ce trio est impressionnant depuis le début de la compétition.

Derrière, Eve Périsset, buteuse héroïque des Bleues sur penalty face aux Pays-Bas, devrait occuper le couloir droit de la défense malgré une alerte aux adducteurs. La future joueuse de Chelsea risque d'évoluer en compagnie de Griedge Mbock, de la capitaine de Wendie Renard et de Sakina Karchaoui, alignée sur le côté gauche. Performante depuis le début de l'Euro, Pauline Peyraud-Magnin gardera les cages tricolores.

Un forfait pour l'Allemagne

Pour cette demi-finale, l'Allemagne devra se passer de Klara Bühl. La jeune joueuse allemande (21 ans) est positive au Covid. Le reste des joueuses et les membres du staff ont aussi été testés à la suite de ce forfait. Les tests ont tous été négatifs.

France : Peyraud-Magnin - Périsset, Mbock, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti - Diani, Malard, Cascarino.

Allemagne : Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf, Däbritz, Magull - Huth, Popp, Brand.

