Euro féminin 2022 : que vaut l'Allemagne, prochain adversaire des Bleues ?

L'équipe de France féminine a passé un cap. Les Bleues ont décroché leur qualification pour le dernier carré de l'Euro après leur victoire (1-0) face aux Pays-Bas. Une grande première sur le Vieux Continent pour les Françaises après plusieurs échecs consécutifs toutes compétitions confondues.

"On veut écrire notre histoire, tout simplement. Il nous reste encore un peu de chemin à parcourir", a assuré Corinne Diacre après la rencontre face aux Néerlandaises. La France a désormais rendez-vous avec l'Allemagne pour une place en finale, une grosse bosse sur le chemin tricolore.

Si l'équipe de France a déjà disputé une demi-finale lors de la Coupe du monde en 2011 et une autre aux Jeux olympiques à Londres en 2012, l'Allemagne est à l'inverse une grande habituée de ces rendez-vous. Elle en a même la main mise. Les Allemandes ont remporté à huit reprises le Championnat d'Europe des nations. En 2022, l'Angleterre accueille le 13e Euro de l'histoire. Le calcul est rapidement fait.

Retrouver le succès

Mais les Allemandes ont une envie de revanche. Après sa médaille d'or aux JO de Rio en 2016, l'Allemagne a connu une période de léger creux avec un quart de finale au dernier Euro en 2017 et un autre lors de la Coupe du monde en 2019. Regarder les JO à la maison a aussi été quelque chose d'inhabituel pour Martina Voss-Tecklenburg et ses joueuses.

Depuis le début de ce Championnat d'Euro féminin, la Mannschaft n'a pas rigolé. La formation allemande a remporté ses quatre premiers matchs disputés du côté de l'Angleterre en y ajoutant même le ton. Elle a réussi à trouver le chemin des filets à onze reprises sans encaisser le moindre but. Lors des quarts de finale, l'Allemagne s'est sortie difficilement du piège autrichien (2-0) en concédant plusieurs grosses occasions. Merle Fromhs, gardienne titulaire de la sélection, a dû remercier à plusieurs reprises ses poteaux et sa barre transversale.

"Popp-star"

"On donnera à nouveau tout et si on arrive encore à ne pas encaisser de but, les plus beaux rêves sont permis", a déclaré Martina Voss-Tecklenburg à propos de ce "défi" face à l'équipe de France. La sélectionneuse allemande espère compter sur cette invincibilité défensive tout en comptant sur la force de frappe de ses joueuses offensives. L'Allemagne brille par sa capacité à rapidement se projeter vers l'avant pour créer le danger sur le but adverse. Et le réalisme est plutôt au rendez-vous.

La défense tricolore devra avoir un œil tout particulier sur la capitaine Alexandra Popp. L'attaquante allemande a trouvé le chemin des filets à quatre reprises avec une réalisation lors de chaque match disputé par les Allemandes.

Avant de défier les Pays-Bas, l'équipe de France avait vaincu les Néerlandaises lors de leur dernier affrontement. Un constat similaire avant cette demi-finale face à l'Allemagne. En juin 2021, les Françaises se sont imposées (1-0) face aux Allemandes en match amical. Peut-être un bis repetita pour les Tricolores et l'espoir de disputer une première finale dans une grande compétition internationale.

