FFF - Amélie Oudéa-Castéra est l'invitée de Amandine Bégot

C'est l'autre grand dossier sur la table de la Fédération française de football. À moins de cinq mois de la Coupe du monde de football féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, le cas Corinne Diacre empoisonne la préparation de l'équipe de France.

Lâchée par plusieurs cadres, et pas des moindres, qui dénoncent son management autoritaire, notamment, la sélectionneuse des Bleues doit-elle passer la main ? Invitée de RTL ce mercredi 1er mars, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, estime que "c'est une réponse qu'il appartient à la Fédération française de football d'apporter. Elle va d'ailleurs le faire, ils se sont donné un calendrier", avec la mise en place d'un groupe de travail censé statuer sur son sort le 9 mars.

"Cette situation me peine un petit peu, poursuit la ministre, qui souligne "la souffrance exprimée par les joueuses, notamment cette grande championne Wendie Renard" et "aussi celle de Corinne Diacre, une professionnelle respectée et respectable".

Pour Amélie Oudéa-Castéra, "cette situation est à nouveau symptomatique des dysfonctionnements de cette fédération qui a été insuffisante, avec des décisions qui ont été prises de façon très isolée et solitaire, insuffisamment de débats, d'échanges et de collégialité, qui font que maintenant on se retrouve dans cette situation".

