FFF : pourquoi Noël Le Graët attaque-t-il Amélie Oudéa-Castéra en justice ?

La saga Noël Le Graët ne semble pas près de se terminer. Après avoir démissionné mardi de la présidence de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët a contre-attaqué en accusant la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra d'avoir "menti" sur les accusations de harcèlement sexuel le visant.

Le désormais ex-président de la FFF a quitté son poste après 11 ans de règne et plusieurs mois de turbulences, marqués par des accusations de harcèlement, une mission d'audit accablante de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et plusieurs dérapages verbaux.



Mais plus tard ce mardi, Noël Le Graët a fait annoncer par son avocat son intention de "poursuivre en diffamation (Mme Oudéa-Castéra) devant la Cour de justice de la République". L'ancien président de la FFF accuse la ministre par le biais de son avocat, Thierry Marembert, d'avoir "menti" sur le contenu du rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). L'avocat a également annoncé que son client allait demander en justice "l'annulation" de ce rapport".

Dans le rapport, il n'y a rien Thierry Marembert, avocat de Noël Le Graët

"La mission a fait l'objet de nombreuses ingérences politiques, notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d'impartialité", a déclaré Noël Le Graët dans une interview au quotidien Le Monde, où il dénonce un "matraquage incroyable" et une "cabale politico-médiatique bien organisée". "Il n'y a aucune plainte contre moi et je n'ai agressé personne", dit-il.

Contacté en fin d'après-midi ce mardi, son avocat Thierry Marembert explique que Noël Le Graët "aurait pu rester (à la tête de la FFF ndlr), rien ne l'obligeait à partir. Il n'avait aucune raison de démissionner, mais il voulait protéger la Fédération". Selon lui, le rapport d'audit "ne contient aucun fait. Les relations de Noël Le Graët avec les femmes, c'est 7 lignes sur un rapport de plus de 40 pages. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n'y a rien, donc oui, nous sommes très confiants", pour l'avenir.

