INVITÉ RTL - OGC Nice : "Je suis prêt pour aller en équipe de France", affirme Todibo

Après un début de saison difficile, le Gym a redressé la barre : "On a toujours cru en nous, en notre groupe et notre force", souligne Jean-Clair Todibo. Lille, Lens et Marseille, voici les trois dernières victimes de l'OGC Nice. "En terme de motivation et de détermination, quand tu joues au stade Bollaert ou au Vélodrome, il n'y a rien à aller chercher, explique l'ancien joueur du FC Barcelone. Passer un cap, c'est gagner contre des équipes moins bien classées".

13 points en cinq matchs de championnat depuis l'arrivée de Didier Digard. Nommé entraîneur principal après l'éviction de Lucien Favre, le Normand de 36 ans a changé le visage de l'équipe. "Didier Digard, c'est beaucoup de fraîcheur, avec des idées très claires, détaille Todibo. En tant que joueur, c'est beaucoup plus facile", confit le défenseur de 23 ans, avant de conclure : "Il a les codes des jeunes".

La réussite du Gym est aussi celle de Jean-Clair Todibo. Titulaire indiscutable, l'ancien Toulousain s'est complètement relancé sur la Côte d'Azur. Les promesses qui découlaient d'un potentiel flagrant semblent aujourd'hui être tenues. Fiable, régulier, constant en charnière centrale sur le terrain, mais aussi meneur de troupes en dehors. "L'année dernière, je me cherchais encore. Aujourd'hui j'ai trouvé le juste milieu. J'assume mon rôle de leader. Celui d'avoir les bons mots au bon moment", confie Jean-Clair Todibo.

Bientôt le maillot Bleu ?

Une attitude et des performances qui permettent aujourd'hui d'évoquer l'équipe de France : "Ça fait plaisir et c'est flatteur", déclare le Niçois, je dois rester performant en club. Si ça ne suit pas, c'est que je dois bosser encore. Mais d'un point de vue mental et footballistique, je suis prêt pour aller en équipe de France".

Un entretien à écouter en podcast.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info