INVITÉ RTL - "J'étais en dépression", confie Jean-Marc Furlan

"Ça va mieux parce que quand je me suis fait licencier, j'étais un peu secoué". Depuis 2019, Jean-Marc Furlan était l'entraîneur de l'AJ Auxerre. Le technicien était notamment l'artisan de la montée en Ligue 1 du club bourguignon : "C'est trois ans d'entreprise quand même. Un projet important. Une dynamique fantastique. Pour moi, c'est extrêmement compliqué et difficile de regarder de nouveau les matchs de l'AJ Auxerre."



Jean-Marc Furlan est également revenu sur les conditions de son licenciement : "Je n'ai reçu aucune explication. C'était un peu bizarre. Ça fait un vide terrible. J'étais complètement en dépression quelque part", poursuit l'homme de 65 ans.

Le 9 octobre 2022, l'équipe d'Auxerre se déplace au stade Gabriel Montpied de Clermont, et c'est un incident survenu à ce moment-là qui serait à l'origine du licenciement de Jean-Marc Furlan.

On me licencie pour un doigt d'honneur Jean-Marc Furlan sur RTL

"On me licencie pour un doigt d'honneur. J'étais à Clermont, il y avait quinze ou vingt jeunes qui étaient derrière moi et m'insultaient, explique Jean-Marc Furlan. À la fin du match, je fais deux doigts d'honneur. Beaucoup de gens me disent, c'est un prétexte. Ce qui est dommageable, c'est que l'on n'était pas relégable", conclut l'ancien coach de Troyes.

Un entretien à écouter ou réécouter en intégralité en podcast.

