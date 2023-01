INVITÉ RTL - "Je veux connaître la Ligue des champions avec Rennes", annonce Amine Gouiri

"Jusqu'ici tout va bien". Cinq mois après son transfert de Nice à Rennes, Amine Gouiri confirme, dans un collectif qui fonctionne sur le plan du jeu et sur le plan comptable (5e de Ligue 1 à 5 points du podium). "On a battu pas mal de records, se félicite l'attaquant de 22 ans en pensant, la série d'invincibilité (18 matches entre août et décembre, ndlr) et la série de victoires à domicile (9, série en cours)".

"Quand on arrive avec le car, les supporters sont là avec les fumigènes et les feux d'artifices, souligne Amine Gouiri. Ils nous poussent énormément. Cela nous fait du bien. Les résultats à domicile ne sont pas anodins. Ils y sont pour beaucoup. Au Roazhon Park on a une confiance énorme. C'est en grande partie grâce à eux".

Personnellement, il en est à 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. "Ça va c'est pas mal, s'amuse-t-il. J'étais arrivé en fin de mercato et je n'étais pas très bien physiquement. Après j'ai pu enchaîner. Là, on va relancer la machine". Il ajoute : "J'ai progressé sur l'aspect défensif, sur la répétitions des efforts à haute intensité. Ici, à Rennes, on n'a pas le choix. On veut vite récupérer le ballon", détaille celui qui aimerait "améliorer son pied gauche et son jeu de tête".

Il y a un petit goût d'inachevé avec l'OL Amine Gouiri

Cette réussite au Stade Rennais est aussi liée à son entraîneur Bruno Génésio, que l'attaquant a connu lors de ses débuts chez les professionnels à Lyon (2017). "Il parle très bien, avec les mots justes, apprécie Amine Gouiri. Il nous met directement dans le match. Il nous tire vers le haut".

Formé à Lyon, le natif de Bourgoin-Jallieu n'a pas eu l'opportunité de s'imposer en Rhône-Alpes. "Il y a un petit goût d'inachevé, confie-t-il. Mais je ne pouvais plus rester. Je voulais jouer, faire mon trou". Interrogé sur un retour potentiel à l'OL dans sa carrière, Amine Gouiri répond : "On verra, mais je ne pense pas".

Enfin, Amine Gouiri évoque ses racines algériennes : "Je suis très fier de mes origines. Mon père est né là-bas. J'ai de la famille encore là-bas. C'est une richesse". Quant à son avenir, il ne le cache pas : il "espère jouer dans un gros club européen. Le style de l'Espagne me correspond beaucoup. Mais il y a des grands clubs partout. Avant ça, je veux un bon passé au Stade Rennais et connaître la Ligue des champions avec ce club".

Un entretien à écouter ou réécouter en podcast.

