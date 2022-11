Après 13 journées de Ligue 1, Clermont, promu la saison dernière, figure dans le top 10 (9e, 18 points). "Quand j'ai signé, j'ai été franc : même si l'ambition est de se maintenir en première division, je me dis qu'on peut faire beaucoup mieux que cela", affirme Maxime Gonalons, recrue phare du Clermont Foot au milieu de terrain cet été.

Le joueur de 33 ans ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à propos de son cinquième club après Lyon, l'AS Rome, le Séville FC et Grenade : "Notre réussite, c'est la qualité des joueurs et celle de l'entraîneur. J'ai beaucoup regardé Clermont la saison dernière. Les principes sont là, on se fait plaisir. J'ai retrouvé un football que je connais bien (...) On doit encore corriger certaines choses, mais je ne suis pas du tout inquiet".

Celui qui a porté les couleurs de l'OL pendant 17 ans s'est par ailleurs exprimé avant "l'Olympico" de dimanche 6 novembre (20h45) entre Marseille et Lyon. "J’ai vécu le retour de Valbuena (au Vélodrome, ndlr) et c’était très très particulier, se souvient-il. J’ai vécu, lors de ma première année, le 5-5. Ce match était complètement fou. Je peux vous dire que c’est un match que vous avez vraiment envie de jouer, parce qu'en terme d’ambiance notamment au Vélodrome, c’est un truc de fou".

L’OL n’est pas à sa place aujourd’hui Maxime Gonalons sur RTL

Enfin, sur le début de saison de son ancien club (8e, 20 points), le natif de Vénissieux livre un point de vue sans concession. "Lyon se doit de gagner. L’OL n’est pas à sa place aujourd’hui. Ce n’est pas normal. Ce club-là doit être beaucoup plus haut. Des trous d’un match à un autre, d’une mi-temps à une autre..."

"Cela fait toujours un peu de peine, c’est toujours un peu désolant de les voir à cette place-là (...) J’avais l’impression que physiquement ils étaient à la rue", confie Maxime Gonalons, avant de poursuivre sur le nouvel entraîneur Laurent Blanc : "On sent qu’il a rééquilibré certaines choses".

