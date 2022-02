Une rencontre entre deux titans du football. Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid le mardi 15 février pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un match à ne pas rater pour les Parisiens, s'ils veulent poursuivre leur épopée européenne.

"C'est des matchs qui font rêver, ça fait quelques mois que c'est coché, ça reste dans un coin de la tête forcément", confie le défenseur parisien Abdou Diallo, invité sur RTL. Le Real Madrid est "un très très gros club, un très très gros challenge", poursuit le joueur, "c'est là où on veut être, c'est ces équipes qu'on veut affronter".

Face au club qui détient le plus de Ligue des champions de l'histoire, 13 à ce jour, Abdou Diallo assure que ses coéquipiers et lui se sont préparés pour cette rencontre. "Il ne faut pas faire le match avant de le jouer, l'important est d'être prêt le jour J. On doit regarder cette équipe droit dans les yeux".

Cette année, les Parisiens pourront notamment compter sur Lionel Messi, recruté l'été dernier. "Je suis persuadé qu'il montrera son meilleur visage et qu'il nous aidera à atteindre l'objectif qui est de gagner".