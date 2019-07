et AFP

publié le 17/07/2019 à 12:38

"C'est un grand honneur de m'engager dans un club aussi prestigieux", s'est félicité Abdou Diallo, cité dans le communiqué du Paris Saint-Germain. "Rejoindre aujourd'hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière" estime-t-il.

Le transfert du jeune français, âgé de 23 ans, aurait coûté la somme de 32 millions d'euros au club parisien, hors bonus, selon le magazine allemand Kicker. Un prix qui parait raisonnable pour le joueur qui a su s'affirmer et se faire une place de titulaire au sein du Borussia Dortmund la saison passée. Le défenseur originaire de Tours s'est également démarqué chez les Espoir de l'Équipe de France, où il a été capitaine.

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain aura désormais plus de choix en défense centrale. Abdou Diallo rejoint les brésiliens Thiago Silva et Marquinhos ainsi que l'allemand Thilo Kehrer et le champion du Monde Presnel Kimpembe à ce poste.

Diallo est la 5ème recrue estivale du PSG après Pablo Sarabia, Ander Herrera, et deux joueurs de complément, Mitchel Bakker, 19 ans, défenseur néerlandais arrivé libre de l'Ajax Amsterdam et Marcin Bulka, portier polonais de 19 ans, arrivé libre en provenance de Chelsea, qui sera troisième gardien.