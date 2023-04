INVITE RTL - "Tant que j'aimerai mes joueurs, je resterai président", confie Laurent Nicollin

Avec cinq victoires sur les six derniers matchs, Montpellier a pris ses distances avec la zone de relégation. On est un petit plus détendu du string, lâche Laurent Nicollin. On respire un peu mieux. On voit la petite lumière au bout du tunnel pour un maintien plus confortable". Pourtant, "le soir de la défaite face à Strasbourg, je nous voyais très très mal embarqué, confie le président de 50 ans. Je me suis dit qu'on allait pas y arriver".

Depuis le retour en février de Michel Der Zakarian, déjà entraîneur de Montpellier de 2017 à 2021, le MHSC a pris 16 points sur 18 possibles. "Frédéric Antonetti pouvait aussi me correspondre, mais c'est Michel qui pouvait être la personne la plus performante tout de suite parce qu'il connaît la boutique", explique le fils de "Loulou", décédé le 29 juin 2017 à 74 ans.

Son successeur s'exprime aussi sur le mercato et notamment l'avenir de Elye Wahi. L'attaquant français de 20 ans, formé au club, confirme tout son potentiel avec déjà 12 buts cette saison. "Je pense qu'on n'a jamais eu un avant-centre de ce niveau, estime Laurent Nicollin. Il est voué à jouer beaucoup plus haut qu'à Montpellier (...) Si on a une offre à notre prix, il partira. Sinon il restera une saison de plus".

Autre dossier évoqué, le nouveau stade pour remplacer La Mosson. Un chantier qui a pris du retard. "En France, c'est très très long pour faire les choses. Je ne sais pas trop où l'on va. Ou c'est lancé en fin d'année, ou on arrêtera. On ne va pas perdre du temps et gaspiller de l'argent pour ne pas y arriver", affirme le président montpellierain.

Un entretien à écouter et réécouter en podcast.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info