C'est désormais officiel, Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. La Fédération française de football (FFF) a annoncé que l'entraîneur de 54 ans, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a été nommé ce jeudi 30 mars à la tête des Bleus jusqu'en août 2024.

Le poste était vacant depuis le limogeage de Corinne Diacre le 9 mars dernier et la nomination d'Hervé Renard n'est pas une surprise, l'ancien défenseur étant le choix numéro 1 de la FFF depuis plusieurs semaines. Ce sont maintenant 3 grands défis qui s'ouvrent au nouveau sélectionneur, d'abord sportifs, avec le Mondial dans 4 mois et les Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Passé par le Maroc, la Zambie, la Côte d'Ivoire ou encore l'Angola, le Savoyard aura aussi à cœur de faire ses preuves en France.

Enfin, c'est une équipe de France morcelée que va retrouver Hervé Renard, qui aura donc pour priorité de ramener calme et sérénité au sein d'un groupe fragilisé.

1. Ressouder les effectifs

Hervé Renard remplace donc Corinne Diacre, emportée par la fronde menée par une partie de ses joueuses. La capitaine Wendie Renard et de deux autres vedettes, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, s'étaient mises en retrait de la sélection, mettant en cause, sans la nommer, ses méthodes de management. On peut également relever plusieurs clashs notables comme en novembre 2020, avec la capitaine des Bleues Amandine Henry. "Dans la vie tout se paie !", avait-elle lancé à la milieue de terrain devant plusieurs joueuses, une scène rapportée par une source proche du vestiaire lyonnais. "Tu me menaces?", lui avait répondu Henry. Il faudra également guetter le sort réservé à l'attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer ou à la gardienne du PSG Sarah Bouhaddi, longtemps écartées par Corinne Diacre. Hervé Renard va donc devoir recoller les morceaux.

2. (Enfin) réussir en France

C'est donc une nouvelle chance pour Hervé Renard de prouver qu'il peut réussir en France. Une belle gueule taillée à la serpe, le teint hâlé et la chemise blanche toujours impeccable, voilà à quoi l'entraîneur a longtemps été réduit chez ses collègues entraîneurs français. Une mauvaise saison à Sochaux, 6 petits mois à Lille et son aventure en Ligue 1 s'est arrêtée. Depuis 15 ans, il sévit surtout à l'étranger, en Afrique beaucoup et au Moyen-Orient récemment. C'est là que ce Savoyard s'est forgé un palmarès : deux Coupes d'Afrique des nations avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire, deux participations en Coupe du monde à la tête du Maroc et de l'Arabie Saoudite avec cette victoire tonitruante sur l'Argentine, future championne du monde à Doha.



À écouter Réussir en France, le défi d'Hervé Renard 00:01:16

3. Le Mondial et les JO en ligne de mire

À 54 ans, Hervé Renard a divisé par dix son salaire pour tenter de s'offrir enfin la reconnaissance du foot français avec un Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), mais surtout les Jeux de Paris en ligne de mire. C'est en effet jusqu'en 2024 que court son contrat avec l'équipe de France. Le nouveau sélectionneur doit déjà annoncer sa première liste de joueuses pour affronter la Colombie et le Canada les 7 et 11 avril en amical de préparation à la Coupe du monde. Les premiers choix de l'ex-sélectionneur de l'Arabie saoudite, qui n'a démissionné que mardi soir de ses fonctions, seront particulièrement scrutés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info