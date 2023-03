Coupe du monde des "mamies" : les Bleues battues en quart de finale par l'Afrique du Sud

Une Coupe du monde de football se déroule en ce moment en Afrique-du-Sud : la Coupe du monde des mamies. Pour être titulaire, il faut être une femme et avoir entre 50 et 90 ans. La compétition est née il y a 15 ans lorsqu'elles ont décidé de prendre soin de leur santé et d'inciter des femmes du monde entier a chaussé les crampons. Les Bleues ont une équipe, et Gabriel Porrometo, correspondant de RTL en Afrique-du-Sud, a suivi le quart de finale de l'équipe de France.

Elles ont les genoux fatigués et les cheveux gris, mais les joueuses des 16 équipes en compétition sont prêtes à tout pour gagner, à l'image de Brigitte Hiegel, Essonienne de 63 ans : "On est hyper fières d'être ici et super contentes de participer à ce tournoi". L'équipe de France s'est donc hissée en quarts de finale. Mais sous le soleil cuisant sud-africain, le match devient difficile face à des Sud-Africaines très endurantes.

Les Françaises, essoufflées, ont beau se jeter sur le ballon, ça ne rentre pas. Et aux tirs au but, les Bleus s'inclinent, déçues mais quand même fières du parcours. L'équipe n'avait encore jamais joué ensemble. "Sur le coup on est vraiment déçues parce qu'on aurait pu le faire, estime Patricia, 62 ans. Mais franchement, elles sont dans leur pays, il fait extrêmement chaud, on n'en peut plus. On n'a pas de remplaçantes. On a tout donné pour la France (...) On essaiera de faire mieux la prochaine fois".

La marge de progression semble énorme pour cette équipe qui avait été battue 10-0 lors de son premier match international, en 2019, déjà contre les Sud-Africaines.

