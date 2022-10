INVITÉ RTL - Strasbourg : "Tant que je serai là, personne ne trichera", affirme Dimitri Liénard

Après une saison 2021-2022 historique, où Strasbourg s'était invité dans le top 6, l'équipe de Julien Stéphan connaît un début d'exercice 2022-2023 difficile : "Il faut se rendre à l'évidence. Ne pas avoir peur de se le dire. Ne pas mentir à nos supporters. On est en mission maintien. Si le Racing doit finir 14ème, c'est comme ça", explique le capitaine strasbourgeois. "On ne va pas se trouver d'excuses. On n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit faire", conclut Dimitri Liénard.

Au club depuis près de 10 ans, l'homme de 34 ans, qui a disputé plus de 300 matchs avec le Racing, réaffirme ses principes. "Il faut des règles de vie, et les respecter, déclare Dimitri Liénard. C'est ce qui fait avancer une équipe, surtout quand tu n'as pas de Neymar ou de Mbappé. C'est la base et c'est les valeurs du Racing Club de Strasbourg", martèle le milieu de terrain, avant de conclure : "Tant que je serai là, il n'y aura personne qui trichera dans le vestiaire, et personne ne pourra boycotter les règles. On donnera le maximum pour que l'équipe s'en sorte."

Dimitri Liénard raconte aussi ses plus beaux souvenirs avec Strasbourg, ses rêves brisés de Coupe d'Europe, ses anecdotes et nombreux souvenirs avec le maillot du Racing, et livre son analyse sur le monde actuel du ballon rond, sans langue de bois. Un entretien à écouter ou réécouter en podcast.

