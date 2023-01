Coupe de France : deux amateurs se confient avant d'affronter le PSG et Lens

"Ça allait vite, ça allait trop vite" se souvient Pascal Leno. L'attaquant de Linas avait affronté le PSG en janvier 2020 : "jouer contre Cavani... c'est la fête, c'est la joie ! J'avais aussi réussi à voir le maillot de Julian Draxler. C'est un souvenir que je gardes à vie." Cette fois-ci, c'est Natanaël Thio, l'attaquant de Chateauroux, qui rencontre les champions de France : "J'ai à cœur de marquer. On sait bien que ça va être regardé, c'est le PSG ! confie le joueur de 23 ans, j'ai envie de me tester, de me situer, de me jauger face à une grande équipe et des grands joueurs."

"Nous aussi on est capable d'aller titiller les clubs qui sont là-haut. On va prendre du plaisir et monter que nous aussi on peut faire quelque chose" enchaîne Pascal Leno, qui affronte le RC Lens, deuxième de Ligue 1, et vainqueur du PSG le premier janvier. "Dans le collectif de Lens, il y a Seko Fofana. C'est lui le métronome de l'équipe et du jeu. S'il est en forme, cela va être compliqué" confie le capitaine essonnien.



"J'ai envie de voir Sergio Ramos, qu'on regarde depuis tout petit, Marco Verratti... j'ai envie de les voir en vrai, être sur le même terrain" poursuit Natanel Thio, avant de conclure : "je reste focus, car on a un match à gagner. Je vais vivre le match en tant qu'adversaire, pas en tant que spectateur."



Un entretien à écouter ou réécouter en intégralité en podcast.





