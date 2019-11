Intempéries : le corps d'un septuagénaire porté disparu retrouvé dans le Var

et AFP

publié le 26/11/2019 à 16:49

À Saint-Antonin-du-Var, un homme de 77 ans était disparu depuis samedi matin, jour où les pluies étaient très intenses et où le Var ainsi que les Alpes-Maritimes étaient en vigilance rouge. Son corps a été découvert, à 600 mètres de chez lui, par une voisine ce mardi 26 novembre au matin.

Cette dernière a prévenu les forces de l'ordre et des techniciens d'investigation criminelle de la gendarmerie ont été dépêchés sur place afin d'enquêter sur les circonstances du décès. Depuis que sa disparition avait été signalée samedi matin, et alors que des pluies diluviennes s'abattaient sur toute la région, des recherches avaient été menées en vain pour tenter de le retrouver.



Quatre autres personnes ont perdu la vie ce week-end dans les intempéries sur la Côte-d'Azur : trois d'entre eux, otages de leurs véhicules submergés, et un quatrième noyé lorsque l'embarcation des pompiers qui l'avaient secouru a chaviré.



Deux personnes toujours portées disparues

Deux personnes restent portées disparues dans la région. Un pêcheur de 44 ans n'a pas donné signe de vie depuis samedi à Cassis (Bouches-du-Rhône), alors que le département était placé en vigilance orange pluie, inondations et risque de crue.



Un autre homme est aussi porté disparu dans le Var : il avait pris sa voiture entre Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) et Seillons-Source-d'Argens samedi.