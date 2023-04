Selon les informations de RTL, le protocole a été changé concernant la remise de la Coupe de France. Alors que les précédentes années, le chef de l'État descendait sur le terrain, cette fois-ci, ce sont les joueurs qui monteront vers Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, pour récupérer le trophée. C'est l'Élysée qui a fait cette demande à la Fédération Française de Football.

Il s'agit de prévenir tout risque d'envahissement à l'issue du match, à un moment où les esprits seront échauffés. il n'y aura pas non plus d'images de la tribune présidentielle sur les écrans géants. Par contre, le président descendra bien saluer les joueurs, avant le coup d'envoi. C'est un moment jugé moins risqué.

Néanmoins, en cas de débordements aux abords du Stade de France, Emmanuel Macron ne s'interdit pas non plus de renoncer à s'y rendre au dernier moment. Par ailleurs, la Préfecture de police de Paris a annoncé l'interdiction de manifester aux abords du stade, et de distribuer des cartons rouges et des sifflets à la sortie du RER et du métro, comme le voulait l'intersyndicale.

La Préfecture invoque le non-respect du délai pour déclarer une manifestation, et le risque de perturber l'événement sportif. Un référé de liberté va être déposé par les syndicats pour casser cette décision.

À écouter également dans ce journal

Go Sport - Le tribunal de commerce de Grenoble a validé l'offre d'Intersport, qui s'engage à reprendre 72 magasins, soit 90 % des emplois.



RATP - Un conducteur de métro a été mis en examen pour homicide involontaire, moins d'une semaine après la mort d'une femme sur ligne 6 du métro parisien.



Meurtre d'une fillette dans les Vosges - Trois jours après le meurtre de la petite Rose, selon les premiers résultats de l'autopsie dévoilés par le procureur d'Épinal, la fillette n'a pas été violée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info