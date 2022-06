Incidents au Stade de France : 60% des Français inquiets pour la sécurité lors du Mondial de rugby et les JO

Quand ils pensent à un match de football, les Français y associent plus la violence et les insultes des supporters (74%) et les problèmes d’insécurité (69%) que le spectacle sur le terrain (64%). 54% des Français et 58% des amateurs de football estiment que la sécurité est mieux assurée dans les stades des autres pays européens que dans les stades français.

Dans ce contexte, 60% du grand public et 59% des passionnés sont inquiets pour la sécurité des prochains grands événements qui auront lieu en France, la Coupe du monde de rugby 2023 et les JO de Paris 2024. Plus largement, 67% des Français et 68% des amateurs de football, pensent que les incidents au Stade de France pourraient handicaper durablement l’organisation de grandes compétitions sportives en France.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 1er et jeudi 2 juin 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 441 amateurs de football.

Inquiétude pour la sécurité lors du Mondial de rugby et les JO

En juillet 2016, 70% des Français se disaient satisfaits de la qualité de l’organisation de l’Euro 2016 à l’issue de l'évènement. Aujourd’hui, le "fiasco" du Stade de France semble avoir fait basculer l’opinion et ils sont majoritairement inquiets pour l’avenir.

Ainsi, lorsqu’ils pensent à la sécurité des deux événements sportifs majeurs qu’organisera la France en 2023 (Coupe du monde de rugby) et 2024 (JO de Paris), 60% des Français et 59% des amateurs se disent inquiets.

Inquiétude pour la sécurité lors du Mondial de rugby et les JO

