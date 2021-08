Gerd Müller, légende du football allemand, est mort

L'attaquant légendaire de l'équipe nationale allemande et du Bayern Munich dans les années 1960 et 1970, est décédé ce dimanche 15 août à l'âge de 75 ans, a-t-on dans un communiqué du club bavarois.

"Aujourd'hui est un jour triste, noir, pour le FC Bayern et ses supporters", a déclaré dans un communiqué le président du club, Herbert Hainer. "Gerd Müller était le plus grand attaquant qui ait jamais existé et un être humain de qualité, une personnalité du football mondial. Le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd'hui sans Gerd Müller".

Müller, auteur de 365 buts avec le Bayern en Bundesliga et 68 avec la RFA, avait notamment remporté la Coupe du monde en 1974 à domicile. Surnommé "Der Bomber der Nation" (le bombardier de la Nation), Gerd Müller détient aujourd'hui encore le record du plus grand nombre de buts inscrits en Bundesliga (365). Il est suivi de loin par l'attaquant actuel du Bayern, Robert Lewandowski (278).