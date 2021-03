France-Ukraine : "Ne pas se rater dès le début", espère Robert Pirès

publié le 24/03/2021 à 15:37

Ukraine, Kazakhstan, Bosnie-Herzégovine et Finlande. Voilà les quatre adversaires de l'équipe de France dans le groupe D des éliminatoires du Mondial 2022, qui débutent mercredi 24 mars (20h45) à Saint-Denis et se termineront le 16 novembre, sans doute à Helsinki. Seul le premier de chaque groupe décrochera un billet direct pour le Qatar.

C'est pourquoi "il ne faut pas se rater dès le début, prévient Robert Pirès. C'est le premier match des 'qualifs' pour le Mondial face, on va dire entre guillemets, à l'adversaire le plus redoutable, l'Ukraine", souligne le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000, qui s'attend comme tous les observateurs à un tout autre match qu'en octobre dernier.

Selon le consultant de 47 ans, Didier Deschamps "a déjà dans son esprit son équipe type depuis quelques semaines. Il va certainement partir ce soir avec (...) Il y a des automatismes, des affinités qui se sont créés, il y a une certaine osmose qui est positive. En ce qui concerne la motivation, je ne suis pas trop inquiet parce qu'à chaque fois qu'on est appelé en équipe de France et qu'on porte ce maillot, généralement on est content".