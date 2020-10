France-Portugal : comment suivre le choc du groupe 3 de la Ligue des Nations

publié le 11/10/2020 à 14:01

Faciles vainqueurs (7-1) d'une équipe d'Ukraine décimée par les blessures et l'épidémie de coronavirus, les Bleus retrouvent la pelouse du Stade de France quatre jours plus tard face à un adversaire bien plus armé sur le papier : le Portugal de Cristiano Ronaldo, 5e au classement Fifa (la France est 2e), dimanche 11 octobre (20h45).

Cette 26e affiche entre les deux nations est à suivre à la télévision sur M6, avec Xavier Domergue et Robert Pirès aux commentaires. RTL vous propose également une soirée consacrée à l'événement de 20h à 23h avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau en direct du Stade de France.

Quatre ans et deux mois après la victoire de Cristiano Ronaldo et ses partenaires à Saint-Denis en finale de l'Euro 2016 (1-0 après prolongation), Lusitaniens et Français se retrouvent en Ligue des Nations, la nouvelle compétition de l'UEFA lancée en 2018. Dans le groupe 3 de la Ligue A, la plus relevée, ils comptent 6 points après deux journées, contre 0 pour la Croatie et la Suède.