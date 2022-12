France-Pologne : 77% des Français pronostiquent une qualification des Bleus pour les quarts

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud : voici le top 3 des Bleus qui se sont montrés le plus satisfaisant (92%) selon les Français depuis le début de la Coupe du monde au Qatar. Suivent Hugo Lloris (90%), Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot (88%) et Théo Hernandez (87%).

La ligne d’attaque est tellement satisfaisante qu’elle est parvenue à faire oublier le forfait de Karim Benzema : 55% des amateurs de football considèrent que l’absence du Ballon d'Or n’est pas un handicap important pour les Bleus. Enfin, les sondés sont très confiants pour le 8e de finale face à la Pologne de dimanche 4 décembre (16h) : 77% du grand public et 93% des passionnés pronostiquent une qualification.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 455 amateurs de football.

baro Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

En se projetant plus loin dans la compétition, 44% des Français pensent que les champions du monde en titre vont conserver leur couronne (38% probablement, 6% certainement. Ils n'étaient que 25% à le penser avant France-Australie (4-1). Chez les amateurs de foot, le chiffre grimpe à 60% (52% probablement, 8% certainement), contre 35% en début de tournoi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info