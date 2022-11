Coupe du monde 2022 : le cas Benzema "n'occupe pas l'esprit" de Didier Deschamps

Un possible retour de Karim Benzema pour le Mondial a été fantasmé durant quelques heures, après des examens passés à Madrid et un diagnostic "moins grave" que celui fait par les médecins de l'équipe de France. Les médias espagnols ont émis cette possibilité puisque le Madrilène figure encore dans la liste officielle des Bleus au Mondial, et n'a pas été remplacé.

Une idée rapidement écartée après la parution d'une photo du joueur arrivant sur l'île de La Réunion. De plus, Didier Deschamps a fini de balayer cet hypothétique retour en déclarant, lors d'une conférence de presse, à la veille du dernier match de groupe face à la Tunisie : "Ce ne sont pas des choses qui occupent mon esprit, je ne sais pas qui dit quoi, où, comment."

Et le sélectionneur d'ajouter : "J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et le délai pour qu'il se rétablisse. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là. Je vous laisse ça si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien."



