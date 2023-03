France - Pays-Bas : De Ligt, Gakpo, De Jong... La Hollande décimée par un virus et des blessures

Adversaire le plus redoutable des Bleus dans la course à la qualification pour l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne l'an prochain, les Pays-Bas ne pourront pas aligner leur meilleure équipe à Saint-Denis, vendredi 24 mars (20h45). C'est même décimés qu'ils attaquant leur parcours éliminatoire : aux absences sur blessure de Frenkie de Jong et Steven Bergwijn se sont ajoutées jeudi 23 mars celles de cinq joueurs touchés par un virus dont l'attaquant Cody Gakpo, très en vue lors du Mondial au Qatar (3 buts).

Outre l'attaquant de Liverpool, les défenseurs Matthijs de Ligt (Bayern Munich) et Sven Botman (Newcastle United), le gardien Bart Verbruggen (Anderlecht), et le milieu Joey Veerman (PSV Eindhoven), initialement appelé pour remplacer De Jong, ont dû quitter jeudi l'entraînement de veille de match et seront forfaits contre la France, a annoncé la Fédération néerlandaise (KNVB). "Ils souffrent d'une infection virale".

Ronald Koeman, le successeur de Louis van Gaal, a donc "fait appel à trois remplaçants : Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Kjell Scherpen (Vitesse) et Stefan de Vrij (Inter)". La sélection comptera 23 joueurs, au lieu de 25. "Après le match face à la France, la composition de la sélection sera revue", a précisé la fédération. De leur côté, De Jong et de Bergwijn souffrent respectivement de douleurs à une cuisse et d'une blessure à un genou.

