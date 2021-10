France-Belgique : "C'est Griezmann qui a débloqué la situation", estime Pirès

Deux buts encaissés coup sur coup en quatre minutes en fin de première période, l'image d'un boxeur dans les cordes à la pause. Et puis la révolte, l'égalisation à 2-2 et le but du KO à l'entame des arrêts de jeu, trois minutes à peine après l'annulation de celui de Romelu Lukaku pour les Belges après appel à la vidéo. Les Bleus et leurs supporters sont montés dans un ascenseur émotionnel qui les envoie en finale de Ligue des Nations, jeudi 7 octobre à Turin.

"La première mi-temps on est passé au travers, résume Robert Pirès. La Belgique a été très bonne, nous a dominée dans tous les compartiments. Puis, à la mi-temps, je pense que Didier Deschamps a dit des mots un peu forts. Ça a été un réveil. Collectivement, j'ai trouvé l'équipe de France au dessus, surtout sur l'aspect physique. Je crois que ça c'est une bonne chose, ça va nous servir pour l'avenir".



"Le joueur qui a été vraiment inspiré, et il l'est souvent avec l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann, estime encore le champion du monde 1998. C'est un vrai joueur collectif, il a une justesse dans sa passe, il trouve toujours les bons décalages. Pour moi, c'est lui qui a débloqué la situation face à la Belgique". Place à l'Espagne, dimanche 10 octobre (20h45) à Milan, pour tenter de succéder au Portugal au palmarès de la Ligue des Nations.