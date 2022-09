France-Autriche : pourquoi l'Euro 2024 figure déjà parmi les enjeux

C'est l'effet papillon. Officiellement éliminée de la course à la phase finale de la Ligue des Nations 2022-2023, nouvelle compétition dont elle était tenante du titre, l'équipe de France doit maintenant essayer de se maintenir dans la Ligue A, celle des 16 meilleures nations européennes. Mais il y a un autre enjeu en filigrane : les qualifications pour le prochain Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne.

Les résultats de cette Ligue des Nations seront en effet pris en compte pour déterminer les chapeaux du tirage au sort, qui aura lieu le dimanche 9 octobre prochain à Francfort. Les éliminatoires se dérouleront, eux, du 23 mars 2023 au 26 mars 2024, pour un tournoi fixé du 14 juin au 14 juillet 2024 avec 24 nations. Or, seules les 10 meilleures équipes de l'actuelle Ligue des Nations seront têtes de série.

Battus par le Danemark (1-2) et la Croatie (0-1) en juin, deux revers entrecoupés de deux nuls chez les Croates (1-1) et en Autriche (1-1), les Bleus pointent à la 4e et dernière place de leur groupe avec 2 points, avant de recevoir les Autrichiens (4 pts) jeudi 22 septembre (20h45) et de se rendre chez les Danois (9 pts) dimanche 25 septembre (20h45) - la Croatie est 2e avec 7 points.

Réussir le carton plein, pour commencer

Les hommes de Didier Deschamps doivent réaliser un carton plein tout en comptant sur deux revers des Croates pour arracher la 2e place. Ils seraient alors tête de série lors du tirage des éliminatoires de l'Euro 2024. Si ils terminent 3es du groupe 1, ils faudra prendre en compte les résultats globaux pour savoir si la pièce tombe du bon ou du mauvais côté : chapeau 1 (équipes classé de 1 à 10) ou chapeau 2 (équipes de la Ligue A de 11 à 16, de la Ligue B de 1 à 4).

Avant de devoir éventuellement sortir la calculatrice et se plonger dans ce qui ressemble de prime abord à une usine à gaz, l'équipe de France sait ce qu'elle doit faire : commencer par battre l'Autriche à Saint-Denis. Ses supporters peuvent aussi se dire que même dans le pire des cas, les deux premiers des 10 groupes des éliminatoires de l'Euro 2024 disputeront la phase finale, qu'il y aura encore un repêchage possible... et que rien de tout cela n'aura d'impact sur la Coupe du monde au Qatar.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info