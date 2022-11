France-Australie : Lucas Hernandez quitte le terrain après une blessure

Le défenseur de l'équipe de France, Lucas Hernandez, s'est blessé au genou droit tout seul en voulant contrer un ballon face à l'Australie. Une blessure intervenue ce mardi 22 novembre, lors du premier match des Bleus au Mondial. Le joueur de 26 ans a dû être remplacé par son frère Théo.

Le joueur du Bayern Munich a quitté la pelouse, en grande souffrance, soutenu par l'encadrement médical. Il a ainsi cédé sa place dès la 13e minute à son cadet, Théo, au poste de latéral gauche. L'Australie a ouvert le score sur l'action de la blessure.

Lucas, 26 ans, qui vivait sa 33e sélection (0 but), a été applaudi par les supporters français quand il est passé devant eux. Champion du monde 2018 avec les Bleus, le jeune homme s'était blessé aux adducteurs le 13 septembre, et avait fait son retour à la compétition le 5 novembre.

Théo, âgé lui de 25 ans, a connu là sa 8e sélection (1 but). Lucas et Théo Hernandez forment la 11e fratrie à être appelée en équipe de France, et deuxième fratrie, après Jean et Lucien Laurent en 1930, à représenter la France en Coupe du monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info