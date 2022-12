France-Angleterre : le match des supporters

À Londres, plus aucun pub n'a de place pour voir le match. Et dans un salon de coiffure, Tom, en plein travail, discute avec son client de foot pour taquiner son adversaire du soir : "Loin de moi l'idée que les Français pourraient être arrogants avec qui que ce soir dans le monde, mais ils sont très sûrs d'eux. Ils ont une très bonne équipe, mais on va leur causer des problèmes."

Anthony, devant son miroir, hésite pour le pronostic : "Je ne sais pas trop, je pense qu'on va gagner à la fin avec des prolongations. Ce qui énerve Tom : "Ça va être le match le plus facile de la compétition. Nous n'avons jamais rencontré une opposition aussi faible. Les fans français vont être comme les fans qataris, ils vont tous partir à la mi-temps."

Puis la tactique émerge dans la discussion, comment empêcher Mbappé de marquer ? Tom à la solution : "Ce qu'il devrait faire, c'est prendre un joueur qui n'a pas de carton jaune et qui ne risque pas d'en prendre un, comme Saka par exemple."

Les supporters français confiants

Ce soir, les supporters français seront en infériorité numérique par rapport à leurs rivaux anglais : "Ils auront beaucoup plus peur que nous, donc on n'a pas besoin d'être autant qu'eux. On va donner toute la voix qu'on a, même si on n'en a plus beaucoup. On est toujours là pour soutenir l'équipe de France et les pousser au maximum, peu importe le nombre de supporters."

Jean-Charles et Alex sont venus de Lyon, ils sont confiants en Kylian Mbappé mais conscients que le football se joue à 11 : "C'est un gros match. On a le meilleur joueur du monde, on souhaite qu'il soit décisif et qu'on aille en demi". "Sans Griezmann, l'équipe est molle et n'a pas d'intensité. Il faut qu'il (Didier Deschamps) mette la meilleure équipe, et c'est là qu'on voit que l'équipe de France peut produire des ballons pour Mbappé. Sans les autres joueurs, Mbappé ne serait rien."

Les supporters français seront environ 4.000 ce soir au milieu des drapeaux anglais.

