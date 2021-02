Football : tombeur de Nice, le PSG "sera prêt" pour Barcelone, selon Pochettino

publié le 13/02/2021 à 21:18

Une courte victoire pour se donner de l'air. A quelques jours de sa rencontre contre le FC Barcelone en huitèmes de finale de la Ligue des Champions, mardi 16 février, le PSG s'est imposé à domicile contre Nice (2-1) ce samedi 13 février avec des buts de Julian Draxler et Moise Kean. L'attaquant argentin Mauricio Icardi a été impliqué sur les deux buts. Entre temps, l'attaquant portugais de Nice Rony Lopes avait réduit le score, mais les Niçois n'ont pas pu faire mieux.

A l'issue du match, le nouvel entraîneur du Paris-Saint-Germain a semblé soulagé. Mauricio Pochettino a notamment répondu aux questions des journalistes sur la double confrontation avec le FC Barcelone que les supporters attendent depuis plusieurs semaines : "A partir de maintenant, on peut parler de Barcelone", a-t-il déclaré dans un sourire.



"Nous devons être prêts pour mardi. C'est un match important. L'équipe sera prête. La priorité c'est de récupérer, recharger les batteries, à la fois physiquement et mentalement. Il n'y aura pas l'opportunité de beaucoup travailler sur le terrain, mais on pourra s'appuyer sur la vidéo, pour effectuer un travail cognitif", a ajouté l'entraîneur argentin. Mauricio Pochettino a également précisé que le milieu italien du PSG, Marco Verratti, légèrement blessé, pourrait retrouver l'équipe mardi.

Le souvenir douloureux de la "Remontada"

En Espagne, le FC Barcelone de Lionel Messi et Antoine Griezmann est quatrième au classement de la Liga, derrière l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, et le FC Séville, mais avec un match de retard. Les Parisiens sont quant à eux provisoirement leader de Ligue 1, mais les deux leaders, Lille et Lyon, jouent dimanche 14 février et peuvent récupérer les deux premières places du podium.

Les Parisiens, joueurs comme supporters, gardent en tête la fameuse "Remontada" qui avait marqué les esprits en mars 2017 au Camp Nou. Le 8 mars 2017, le PSG qui avait pourtant remporté le match aller haut la main (4-0) contre le FC Barcelone, s'était fait humilié au match retour (6-1). À l'époque, l'attaquant Neymar jouait au FC Barcelone, mais les supporters parisiens espèrent bien que sa présence au PSG change la donne cette fois-ci. Surtout après la défaite en finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, en 2020.