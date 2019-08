publié le 28/08/2019 à 21:51

Pour elles aussi, l’heure de la rentrée a sonné. Avant leur match face à l’Espagne samedi 31 août, les Bleues sont de retour à Clairefontaine deux mois après leur Coupe du monde. Dans une interview croisée accordée à M6 et RTL, Amandine Henry et Marion Torrent reviennent, avec le sourire, sur un été qui a changé la face du football en France. Et modifié leurs vies aussi…

"Qu’as-tu fait pendant les vacances ?". Question posée par une Bleue à une autre Bleue en cette fin août. D’un côté la capitaine de l’équipe de France Amandine Henry, de l’autre la défenseure Marion Torrent. L’une est partie en Grèce et a continué à jouer au foot en club de vacances (Henry), l’autre en Espagne et n’a pas souhaité "toucher un ballon, même sur la plage".

Deux manières de redescendre de leur nuage d’un été de Coupe du monde en France. L’élimination en quarts de finale face aux États-Unis n’a rien enlevé au succès populaire. Une nouvelle ère pour le foot féminin dont les Bleues ont pris conscience cet été. "Plus de personnes qui me reconnaissent", explique Marion Torrent, idem pour Amandine Henry même "si on l’appelle souvent Eugénie" sa coéquipière, tout aussi blonde, à Lyon et en Équipe de France.

Les Bleues font leur rentrée samedi 31 août

Le clou "people" de l’été : la rencontre estivale entre Amandine Henry et l’acteur Ary Abittan. "J’étais intimidée et je ne pensais pas que des personnalités comme ça allaient nous suivre " concède la capitaine des Bleues.

Pour l’équipe de France féminine, le match des retrouvailles avec les supporters a lieu ce samedi 31 août face à l’Espagne à Clermont-Ferrand (21H sur M6). L’occasion d’entretenir la flamme du Mondial. Et de continuer à séduire de nouvelles futures footballeurs ? "Tout est possible" désormais pour une jeune fille veut croire Marion Torrent, "plus il y aura de vocations, plus le niveau du foot féminin va augmenter." Conclusion d’Amandine Henry : "dégager la plus belle des images pour leurs donner envie."