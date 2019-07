publié le 07/07/2019 à 09:02

Une belle vitrine pour le football féminin (selon 88% des Françaises et des Français), bien organisée (86%), d’un bon niveau footballistique (82%) : les Français encensent cette Coupe du Monde 2019, la huitième de l'histoire, qui touche à sa fin.

54% des sondés et 78% des amateurs de ballon rond comptent suivre davantage de football féminin à l’avenir. 10% des Français connaissent une jeune fille qui souhaite se mettre au football suite à la compétition. Le bilan des Bleues est jugé bon par 75% des Français malgré l’élimination en quart de finale face au USA.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 3 et jeudi 4 juillet auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 490 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.

1. Les Français encensent ce Mondial

Après un mois de compétition, une forte affluence dans les stades et des audiences records, les Français font un bilan extrêmement positif de cette Coupe du Monde. Pour 88% des Français et 92% des amateurs, c’est une belle vitrine pour le football féminin. L’organisation est louée par 86% des Français et 93% des amateurs de football.

Pour 82% des Français et même pour 88% des amateurs de football, cette compétition est d’un bon niveau footballistique. Un autre indicateur souligne l’engouement des Français pour cet événement : 82% d’entre eux affirment qu'il est rassembleur.

La compétition a profité d’une belle exposition médiatique avec de nombreuses diffusions en prime-time sur la première chaîne française, mais pour nos concitoyens, la compétition n’a pas été trop médiatisée (68%).

2. 54% des Français en redemandent

Le football au féminin transformera-t-il l’essai ? Notre sondage apporte un premier élément de réponse : 54% des Français et 78% des amateurs de football assurent qu’ils comptent suivre davantage de matchs à l'avenir.



Dans le détail, ils sont 51% et 74% à compter le faire pour l’équipe de France. Ils sont aussi très nombreux (40% et 59%) à souhaiter le faire pour des matchs de clubs. La 1re division française compte deux des meilleures équipes européennes : l’OL, quadruple tenant du titre en Ligue des Champions, et le PSG, deux fois finalistes en 5 ans.

3. 10% des Français connaissent une jeune fille qui souhaite se mettre au foot

La Coupe du Monde apporte une autre conséquence : il suscite des vocations. Un Français sur dix indique en effet connaître, dans son entourage, une jeune fille qui souhaite s’inscrire dans un club à la rentrée.



Rappelons d’ailleurs que dans notre sondage réalisé avant la Coupe du Monde, 81% des Français encourageraient leur fille si elle souhaitait jouer au football.

4. Bleues : un bon bilan malgré l’élimination en quarts

Les Français plaçaient beaucoup d’attentes dans leur équipe pour cette Coupe du Monde à domicile. Ils étaient 79% à estimer que les chances des Bleues étaient importantes avant la compétition. Mais c’était sans compter sur le quart de finale joué face aux Américaines, tenantes du titre et meilleure équipe sur le papier.



Les Français sont indulgents avec les joueuses et ne leur en veulent pas de s’être arrêtées avant le dernier carré. Pour 75% d’entre eux, le bilan des Bleues est bon. Selon eux, elles ont tout simplement été éliminées par meilleures qu’elles. Ils ne sont que 24% à estimer qu’au contraire, cette équipe aurait pu et dû aller plus loin dans la compétition.

