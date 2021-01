publié le 21/01/2021 à 19:48

Faudra-t-il baisser les salaires des footballeurs ? La DNCG, gendarme financier du foot, le pense et c'est aussi le cas de Paul Lasne, joueur au Stade Brestois et invité de RTL Soir, ce jeudi 21 janvier. "Il y a une double lame qui s'abat sur le foot français : l'impact de la Covid-19 mais aussi le fiasco de Mediapro, le diffuseur. Les clubs sont dans une grande difficulté, n'ont plus de recettes, et si on nous demande de faire un effort financier pour les protéger, il faudra le faire", a-t-il admis.

"Un club, c'est avant tout une entreprise, il y a les joueurs qui sont dans la lumière mais aussi beaucoup d'autres employés. Faire un effort de solidarité pour eux, pour que tout le monde garde son emploi, ça devra se faire, il faut que ce soit un élan collectif", estime-t-il, bien qu'à Brest, le sujet n'ait pour l'heure pas été évoqué, selon lui.

Le joueur de 32 ans, qui publie son premier livre, MurMures, aux éditions du Tiers livre, écrit pendant le premier confinement, a hâte que la situation revienne à la normale. Ce qui lui manque avant tout, ce sont les supporters. "Ils sont l’âme d’un club le foot. Un match ça se vit dans un stade plein. Pour avoir joué une quinzaine de matches à domicile à huis clos, je dirais qu'on s’y habitue mais on espère que ça se terminera vite."