publié le 13/01/2021 à 19:30

Présent à la Rotonde le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il admire, François Berléand continue de conseiller le président de la République via des textos... qui "restent sans réponse". "Peut-être que ce que je dis n'est pas si intéressant que ça", sourit l'acteur de 68 ans, invité de RTL Soir ce mercredi 13 janvier.

S'il juge les discours du président "trop longs" et "un peu trop 'moi, je' ", François Berléand fait preuve de clémence concernant la gestion de la crise par le gouvernement. Même avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, dont il se fait "l'avocat plutôt que le procureur". "Je n'aimerais pas être à sa place. L'épidémie est mondiale, les théâtres sont fermés partout. On ne fait ni mieux, ni moins bien que les autres pays", juge l'acteur, qui aurait dû être sur scène en ce moment pour la pièce Par le bout du nez, où il joue un psychiatre du président de la République. "Un métier d'avenir", s'amuse-t-il.

François Berléand confie toutefois avoir "le moral en berne". "On n'a rien à l'horizon, on ne sait pas comment ça va se passer. Les mois de février et mars vont être terribles", estime celui qui est impatient de "retourner au restaurant" et sur les planches.

Pour cela, un seul espoir : la vaccination. "Je veux me faire vacciner, je me suis même inscrit sur la plateforme en septembre, pour être cobaye, mais on ne m'a pas appelé" dit François Berléand, qui a contracté la Covid-19 en mars, de manière asymptomatique. "Je veux faire avancer la science, je ne fais pas partie des sceptiques, je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir".