États-Unis : Trump "laissera un véritable sillage de sang", dit Badinter sur RTL

publié le 20/01/2021 à 18:45

Ce mercredi 20 janvier marque un grand tournant pour les États-Unis : la fin de la présidence de Donald Trump, et l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. D'après l'ancien Garde des Sceaux Robert Badinter, invité sur RTL, le milliardaire républicain a été emporté "dans une fureur de mort".

"Ce qui est saisissant, c'est le rapport de Donald Trump à la mort, et plus particulièrement à la mort des autres, à la peine de mort. Il laissera certainement dans l'histoire de la justice américaine un véritable sillage de sang", assure celui qui a également été président du Conseil constitutionnel.

"Je crois que jamais un président des États-Unis n'aura ainsi fait procéder à des exécutions capitales autant que Trump. Ça ne s'était jamais vu", souligne-t-il. "Il y a une espèce d'acharnement, une fureur de mort qui l'a emporté dans la dernière année" de son mandat, déplore Robert Badinter.

"Il a continué jusqu'au dernier jour", souligne l'ancien ministre de la Justice, connu pour son combat contre la peine de mort. "Sur les six dernières exécutions, cinq sont des Afro-américains et la dernière est une femme, blanche, folle je dois le dire, mais il l'a fait exécuter. On n'avait jamais fait exécuter une femme depuis 70 ans aux États-Unis", rappelle Robert Badinter.