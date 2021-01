"J'écris pour me réconcilier avec la beauté du monde", raconte Xavier de Moulins

publié le 15/01/2021 à 20:53

Journaliste à M6, présentateur du 19.45 et de 66 Minutes, Xavier de Moulins est aussi un écrivain chevronné : il publie chez Flammarion son huitième roman, Mon garçon, un livre qui traite de relations compliquées entre un père et son fils.

Une histoire qui n'est pas tirée de son expérience personnelle, assure-t-il, lui qui a "trois filles et pas de garçon". Mais le thème de la transmission lui tenait à coeur : "C'est un thème délicat, en tant que père on a tous envie de transmettre plein de choses mais ce n'est pas simple. (...) J'espère que ce livre parlera à ceux qui n'arrivent pas à trouver les mots pour parler à leurs enfants, à l'autre en général".

Sur son besoin d'écrire, Xavier de Moulins dit qu'il s'agit "d'une fuite du réel". Le journalisme et la littérature sont pour lui "complémentaires". "Je ne me sers pas de ma matière de travail dans mes romans, mais j'ai besoin de cette expérience humaine-là pour ensuite me retrouver seul et écrire pour me réconcilier avec la beauté du monde", dit-il, "surtout en cette période".

Mais quand trouve-t-il le temps d'écrire ? "Le temps n'est pas une excuse, il se trouve toujours. Pour moi, c'est le temps du matin, avant que les enfants ne se réveillent. J'écris un peu chaque jour, je ne mets pas la barre trop haute." Les matins, il les apprécie car "c’est le moment de l’espérance".