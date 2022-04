PAOK-OM : tout ce qu'il faut savoir sur l'adversaire (bouillant) de l'OM

Un déplacement qui sera bouillant dans tous les cas. Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille se rend à Thessalonique pour y affronter le Paok Salonique en quart de finale retour de la Ligue Europa Conference, après leur courte victoire l'aller (2-1). Un match à suivre dès 21h sur W9.

Mais les Marseillais vont aussi (et surtout) retrouver les bouillants supporters du PAOK, une semaine après les nombreux affrontements qui ont eu lieu entre supporters à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Connus pour les multiples spectacles pyrotechniques qu'ils proposent dans leur entre, la Toumba, leurs images font régulièrement le tour des réseaux sociaux.

Mais le principal groupe de supporters du PAOK, les "Gate4" fait aussi la une des journaux pour des raisons moins flatteuses. Réputé proche de l'ultranationalisme grec, ils ont été impliqués dans plusieurs faits-divers ces dernières années. En 2018, en marge d'une manifestation nationaliste, ils incendient un squat d'anarchistes. Plus grave encore, en février dernier, un supporter de 19 ans de l'Aris, l'autre club de Thessalonique, est poignardé à mort par des supporters radicaux du PAOK.

Un propriétaire venu sur un terrain avec une arme à la main

Mais la direction n'est pas en reste. En mars 2018, le propriétaire du club, l'oligarque greco-russe, Ivan Savvidis, était entré sur le terrain avec une arme accrochée à la ceinture pour contester auprès de l’arbitre un but refusé à son équipe, menée 0-3, avant d’être exfiltré. Il vient d'être condamné en février pour cet acte à 25 mois de prison et à trois ans d'interdiction de stade.

Ivan Savvidis est aussi connu pour sa très grande proximité avec Vladimir Poutine, puisqu'il a été député à la Douma (le Parlement russe) de 2003 à 2011.

Un club moyen du championnat grec

Enfin, puisque cela reste un match de football, le PAOK Salonique est actuellement deuxième du championnat grec, loin derrière l'Olympiakos de l'ancien international français Mathieu Valbuena. L'équipe est entrainée par Răzvan Lucescu, fils de Mircea, ancien coach de l’Inter, de Galatasaray. Mais localement, le club reste dans l'ombre des plus grands clubs, comme l'Olympiakos et Panathinaïkós, avec uniquement trois titres de champion (1976, 1978 et 2018).

Sur la scène européenne, le PAOK dispute contre Marseille, "seulement" le deuxième quart de finale européen de son histoire, 48 ans après le premier.

Enfin, sur le terrain, le PAOK ne dispose pas de stars reconnues mondialement, mais plutôt de joueurs en fin de carrière, comme Vieirinha, passé par Porto, Wolfsburg et champion d’Europe avec le Portugal 2016, ou l’international slovène Jasmin Kurtic, meilleur buteur du club cette saison, qui a joué pendant plus de dix saisons en Italie.