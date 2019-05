et Éric Silvestro

publié le 07/05/2019 à 17:40

Le FC Barcelone disputera-t-il samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid la neuvième finale de Ligue des champions de son histoire ? Sur la papier, le club catalan possède 94% de chances d'y parvenir après son succès 3-0 en demi-finale aller à domicile contre Liverpool. Le match retour a lieu mardi 7 mai (21h) en Angleterre.



Si le Barça a donc un pied et demi en finale, c'est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, grâce à Lionel Messi. Depuis le début de la phase finale, l'Argentin est irrésistible : un doublé contre Lyon en 8es de finale retour (5-1), un autre contre Manchester United en quart retour(3-0) et encore deux buts mercredi 1er mai face à Liverpool, dont un coup franc vendu d'ailleurs.

Même l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp est resté admiratif devant cette prestation du numéro 10 de 31 ans. "Messi est pour moi le meilleur joueur du monde. Mon père disait que c'était Pelé. Je n'ai jamais vu jouer Pelé, j'étais trop jeune. Donc pour moi le meilleur c'est Messi".

Déjà assuré du Ballon d'Or ?

Messi simplement le meilleur, ce n'est pas nouveau. Mais cette saison l'attaquant du Barça a coupé court au débat avec des statistiques affolantes : 48 buts inscrits et 22 passes décisives délivrées en 46 matches toutes compétitions confondues, dont 12 réalisations en Ligue des champions.



Un triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des champions est tout à fait envisageable pour le FC Barcelone. Quant au Ballon d'Or 2019, il semble d'ores et déjà promis à Messi en fin d'année. Ce serait son sixième et le premier depuis 2015. Une éternité pour ce joueur d'exception.