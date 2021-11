INVITÉE RTL - OL-OM : "J'ai été outrée", réagit Maracineanu concernant les propos d'Aulas

Près de 24h après le jet de bouteille d'un spectateur sur le visage de Dimitri Payet lors du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, obligeant l'arrêt définitif de la rencontre dès la 4e minute de jeu, la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu s'est dite "outrée" ce lundi 22 novembre sur RTL par les propos de Jean-Michel Aulas ce dimanche sur Prime Vidéo. Le président de l'OL souhaitait notamment que la rencontre reprenne et a longuement dédramatisé les faits.



Qualifiant l'agresseur du capitaine marseillais d'"individu isolé rapidement appréhendé", et assurant que la sécurité était assurée pour reprendre la rencontre, Roxana Maracineanu a déploré le manque d'objectivité d'Aulas :"J'ai été complètement outrée devant ma télé, les instances sportives doivent prendre leurs responsabilité pour ne plus entendre cela", a-t-elle lancé, ajoutant que "personne en comprend ces propos" et que "le football français mérite mieux que ça".

"On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'incident quand un joueur se prend une bouteille sur la tête", a-t-elle poursuivi. "Je pense que Thierry Henry, qui était présent sur le plateau, lui a dit et à la fin de son interview, il a changé de pied", a-t-elle ensuite remarqué.

Pour rappel, la commission de discipline, qui s'est réunie en urgence ce lundi après ces incidents graves, a prononcé un huis clos total à titre conservatoire pour le Groupama Stadium. Le dossier a été placé en instruction et le 8 décembre prochain, la commission statuera sur la responsabilité du club rhodanien ainsi que sur le sort de la rencontre.