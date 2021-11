La décision de Manchester United de se séparer de son entraîneur va-t-elle créer un effet domino ? Ce mardi 23 novembre, contre Villareal en Ligue des champions (18h45), le club ne sera pas entraîné par Ole Gunnar Solskjær, remercié dimanche, mais par son ex-adjoint Michael Carrick. Un rôle que l'Anglais ne devrait occuper que temporairement.

Au lendemain de ce limogeage attendu, la presse anglaise s'accorde sur le nom du favori pour reprendre le banc de Manchester United. Sous contrat avec le PSG, Mauricio Pochettino ne se plairait pas à Paris, dixit la BBC. L'ex-défenseur n'y apprécierait pas "la culture du club", serait en désaccord avec certaines décisions prises concernant les transferts et regretterait de ne pas avoir plus de poids dans ce secteur.

Le Times, Sky Sports, le Telegraph... Tous confirment l'intérêt réciproque entre Manchester United et Mauricio Pochettino. Un malaise au PSG avait déjà été évoqué cet été Outre-Manche, lorsqu'un retour à Tottenham était avancé comme possibilité, bien que l'intéressé ait nié dans un entretien avec The Guardian avoir été en contact avec son ancien club. La famille Pochettino vit encore en Angleterre et Mauricio, lui, séjourne à l'hôtel depuis son arrivée à Paris.

Reste une question à résoudre : quand pourrait se faire ce départ ? L'Argentin est sous contrat dans la Capitale jusque 2023, et la direction parisienne n'est pas forcément ouverte à le laisser partir en pleine saison. La plupart des publications évoquent une arrivée à l'été 2022, avec, entre-temps, un intérim qui pourrait être effectué par un ancien joueur du club, lui aussi ex-entraîneur du PSG. Actuellement au Qatar, Laurent Blanc pourrait être approché pour diriger le club jusque la fin de saison, avance le Independent.

Zidane plus intéressé par Paris que Manchester ?

Un autre nom a été brièvement évoqué, celui de Zinedine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid n'est a priori pas intéressé par le poste et privilégie deux options françaises : reprendre la sélection après la Coupe du Monde 2022, ou atterrir à Paris. Des préférences qu'évoquent aussi des médias espagnols, comme la radio Cadena COPE.

Comme le rappelle la BBC, le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain par l'intermédiaire de la société QSI, verrait d'un très bon œil une arrivée du champion 1998 au club. Un alignement des planètes pourrait donc amener Zinedine Zidane à s'installer à Paris et succéder à Mauricio Pochettino, qui partirait dans le Nord de l'Angleterre. Une chose est sûre : l'Argentin sera à Manchester cette semaine. Les Parisiens devront faire fi des rumeurs qui entourent le club et se concentrer sur l'un des matches clés de la saison, mercredi contre Manchester City (20h45).