Ce mercredi 25 aout, Leonardo, le directeur sportif du PSG a été clair : Kylian Mbappé veut partir. Le PSG est face à un mur puisque selon nos informations, il y a quelques jours à peine, la direction parisienne est revenue vers le joueur avec une nouvelle proposition de contrat. À la clé : un salaire XXL, bien supérieur à celui de Neymar. Paris espérait retourner le joueur et couper du même coup l'herbe sous le pied du Real Madrid mais sans succès : le joueur a refusé.

Son choix est ferme et définitif. Il ne prolongera pas pour tout l'or du monde. Le PSG semble contraint au départ de l'international français. En cas de départ, qui est l'hypothèse la plus probable à cinq jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain devra se positionner sur d'autres attaquants et de façon urgente car le temps jouerait en sa défaveur.

La clôture du mercato est prévue pour mardi 31 août prochain et trois noms émergent. Deux "anciens" : Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski, qui ont laissé filtrer des envies de départ ces derniers temps de la Juventus et du Bayern Munich. Les deux attaquants ont tout de même des statistiques stratosphériques dans leur club sur la dernière saison et sont bien loin du déclin. Et puis la nouvelle pépite, Erling Haaland à Dortmund. Trois dossiers, de toute façon complexes, qu'il sera difficile de dénouer en 5 jours.

